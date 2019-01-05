إيران: أقمارنا الاصطناعية اجتازت الاختبارات

قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي السبت إن الأقمار الاصطناعية الثلاثة الجديدة لبلاده اجتازت بنجاح اختبارات ما قبل الإطلاق.

وأعلن جهرمي عبر "تويتر" نجاح التجارب من دون التطرق إلى الجدول الزمني لإطلاق الأقمار.

وكانت إيران قالت الثلاثاء إنها تعتزم إرسال القمر الاصطناعي "بيام"، وهو قمر غير عسكري وزنه 90 كيلوجراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر باستخدام الصاروخ الإيراني سيمرغ.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وأوضح أن الخطط الإيرانية تظهر تحديها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتقول إيران إن الإطلاق لا ينتهك القرار.

ويأتي إعلان جهرمي بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر إعادة فرض جميع العقوبات المتعلقة بملف إيران النووي التي كانت قد رفعتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الدولية.