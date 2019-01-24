إيران إلى قبل نهائي آسيا.. بسهولة

بلغت إيران بسهولة الدور قبل النهائي لكأس آسيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على الصين في أبوظبي الخميس.

​وتسبب سردار آزمون في مشكلات لدفاع الصين وصنع الهدف الأول لزميله مهدي طارمي في الدقيقة 18 قبل أن يسجل بنفسه في الدقيقة 31.

وسجل البديل كريم أنصاري فرد الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من مهدي.

وخرجت إيران بشباك نظيفة في أول خمس مباريات لتعادل الرقم القياسي لكوريا الجنوبية عندما فعلت الأمر ذاته في كأس آسيا 2015.

وستلعب إيران في قبل النهائي يوم الاثنين أمام اليابان، بطلة آسيا أربع مرات، التي فازت 1-صفر على فيتنام في وقت سابق الخميس.

لكن الشيء السلبي لإيران أن مهدي تلقى بطاقة صفراء في الشوط الثاني وسيغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة اليابان.