إيران.. ارتفاع هائل في أسعار المكالمات الدولية

أعلن نائب وزير الاتصالات الإيراني حميد فتاحي الاثنين ارتفاع أسعار المكالمات الدولية من إيران، إلى أكثر من الضعف.

وعزا فتاحي الزيادة الجديدة إلى تغير أسعار الصرف.

وقال إن شركة الاتصالات الإيرانية تستخدم العملة الأجنبية بأسعار السوق السوداء.

يذكر أن أسعار المكالمات الدولية في إيران شهدت ارتفاعا في عام 2018.

وتشهد السلع والخدمات في إيران أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، بما في ذلك الغذاء وتذاكر الطيران.

وتشهد العملة الإيرانية انخفاضا مستمرا مقابل العملات الأجنبية، ازداد بشكل ملحوظ بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015.

ومنذ عام 2018 فقدت العملة الإيرانية أربعة أضعاف قيمتها مقابل الدولار.