إيران.. اعتقال أشخاص على صلة بناشطة ضد الحجاب الإجباري

أفادت منظمتان حقوقيتان باعتقال ثلاثة أشخاص مرتبطين بناشطة إيرانية مقيمة بالولايات المتحدة تشن حملة ضد الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية على النساء.

منظمة العفو الدولية ومركز حقوق الإنسان في إيران، قالا الأربعاء إن الاعتقالات استهدفت أشخاصاً على صلة بماسيح علي نجاد.

وأطلقت نجاد على حملتها اسم "الأربعاء الأبيض" لتشجيع الإيرانيات على نشر صور لأنفسهن دون حجاب على الإنترنت كوسيلة لمعارضة الحجاب الإلزامي.

وقالت منظمة العفو إن من بين المعتقلين يوم الثلاثاء، أخو علي نجاد، وكذا شقيق وشقيقة زوجها السابق. وأضافت أنه تم الافراج عن أحدهم بالفعل.

ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الحكومية على الفور بالاعتقالات.

وفي يوليو الماضي، قال مسؤولون إن أي إيراني يرسل صورًا إلى الحملة قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.