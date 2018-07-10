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حريات وحقوق إنسان

إيران.. اعتقال أشخاص 'على صلة بوسائل إعلام أجنبية'

مظاهرات في إيران - صورة أرشيفية

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من الأشخاص في مناطق ذات غالبية سنية جنوب شرق البلاد تقول السلطات إنهم "على صلة بوسائل إعلام أجنبية".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فارس إن "عمليات الاعتقال نفذت في محافظة سيستان بلوشستان بواسطة استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

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ولم تحدد الوكالة عدد المعتقلين وهويتهم.

وشهدت إيران خلال الأشهر القليلة الماضية اعتقال العديد من الناشطين والصحافيين في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

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