اعتقال إيرانية بسبب الرقص على إنستغرام

اعتقلت السلطات الإيرانية مراهقة نشرت على حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو تؤدي فيها رقصات على أنغام إيرانية وغربية.

ونشر التلفزيون الرسمي تسجيلا للشابة مائده هجبري تقر فيه بأنها كسرت المعايير الأخلاقية بسبب ما نشرته فيما أكدت أنها لم تكن تشجع آخرين على الحذو حذوها.

وظهر في فيديو التلفزيون الرسمي أيضا أشخاص آخرون اعتقلوا للسبب ذاته. وتحظر القوانين الإسلامية في إيران الرقص في الأماكن العامة.

ونشرت هجبري عشرات الصور والفيديوهات على حسابها بـ"إنستغرام"، والذي يتابعه أكثر من 40 ألف مستخدم، تظهر فيها من دون اللباس المحافظ الذي تفرضه السلطات على النساء في إيران، وهي ترقص على أغاني بوب غربية وكذلك على موسيقى هيب هوب.

وانتقد الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الشابة وأعربوا عن دعمهم لها، فيما يعقد البعض أن السلطات أطلقت سراحها بكفالة.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر" إن هجبري راقصة مشهورة على إنستغرام في إيران، مشيرا إلى أنها أبلغت المحققين بعد اعتقالها أنها "لم تر أبدا أن الرقص جريمة".

Maedeh is a famous Instagram dancer in #Iran.

She's been arrested on orders from judicial authorities.

Maedeh tells her interrogator:"I never... [saw] dancing as a crime.”

Iranians are using the hashtags #مائده_هژبری , #ماهی_مائده , #آزادی_مائده to demand Maedeh's release. pic.twitter.com/cCtcfVotHq — جمهوری بی خدایان (@ar_persian) July 8, 2018

وكتب مستخدم آخر "إيران اعتقلت المراهقة مائده هجبري بسبب فيديوهات الرقص. قبل 40 عاما، كان الرقص يدرس في المدارس في إيران، لكن بعد ثورة 1979 الإسلامية أصبح جريمة كبرى".

#Iran just arrested a teenage girl #MaedehHojabri because of her dance and performances video. Before 40 years ago, dance were taught in school in Iran but after the Islamic revolution 1979 it became a big crime! pic.twitter.com/n68l7enKx1 — Arash Sigarchi 🇦🇷 (@sigarchi) July 7, 2018

وكتب آخر "الاسم والنسب: مائده هجبري. الجريمة: الرقص والسعادة".

Name and surname : #maedehhojabri

Crime : Dancing and being happy pic.twitter.com/rJo5UcmCJl — TiDȏȏS (@Tidoos) July 7, 2018

وكانت الشرطة الإيرانية قد أعلنت أنها تعتزم إغلاق حسابات شبيهة بحساب هجبري على تطبيق "إنستغرام" الذي يستخدمه ملايين الإيرانيين.

ونقلت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية عن مسؤول قضائي قوله إن "تصفية إنستغرام على الأجندة"، لكن وزير الاتصالات جواد أزاري جهرومي قال بعيد ذلك إن "إنستغرام" لن يتم حظره.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حجبت السلطات الإيرانية تطبيق "تلغرام" واسع الانتشار في البلاد. ويحظر على الإيرانيين أيضا استخدام مواقع وتطبيقات أخرى بينها "تويتر" و"فيسبوك" ويعتمدون على برامج تسمح لهم بتخطي الحظر والوصول إلى المواقع الممنوعة.