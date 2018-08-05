إيران.. اعتقال مسؤول العملات الأجنبية في البنك المركزي

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي الأحد اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة عزله من منصبه.

ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله "تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع أربعة من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية".

وكان الريال الإيراني قد سجل تدهورا أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي نحو 122 ألف ريال للدولار الواحد.

وشهدت إيران خروج عدة احتجاجات مؤخرا ضد ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، وأعلنت إعادة فرض عدد من العقوبات عليها.