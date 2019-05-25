إيران.. اعتقالات بسبب اليوغا

اعتقلت السلطات الإيرانية 30 شخصا كانوا يمارسون تمارين اليوغا في مدينة غورغان شمال البلاد، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية إيرانية.

وذكر نادي الصحفيين الشباب أن عملية الاعتقال جرت لنساء ورجال كانوا يشاركون في فصل خاص لليوغا بشكل مختلط.

ونقل نادي الصحفيين الشباب عن أحد أعضاء وحدة مكافحة الجريمة في مكتب المدعي العام في مقاطعة غولستان قوله إن معلم اليوغا كان من بين المعتقلين.

وكالة أنباء تسنيم الرسمية من جهتها قالت إن عملية الاعتقال جرت لأن الاشخاص كانوا يرتدون "ملابس غير محتشمة"، وتم اعتبار تصرفاتهم "غير لائقة".

وتمنع إيران الاختلاط بين الجنسين عند ممارسة الرياضة، وعلى الرغم من أن اليوغا قانونية في البلاد إلا أن هناك شروطا لممارستها، من بينها الفصل بين النساء والرجال وأن يكون المكان مرخصا لممارستها.

وتعلن العديد من مدارس اليوغا في إيران عن خدماتها عبر الإنترنت. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن فريقا نسائيا إيرانيا شارك في أيلول/سبتمبر 2018 في بطولة آسيا الثامنة لليوغا في الهند.

وفي عام 2017 فرضت إيران حظرا على جميع الأنشطة الرياضية التي تشمل الحركات الإيقاعية أو الرقص، بحجة أنها "تتنافى مع تعاليم الإسلام".