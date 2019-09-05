إيران.. اعتقال 22 شخصا بسبب "حفل مختلط"

اعتقلت الشرطة الإيرانية، الخميس، 22 شخصا شاركوا في حفل مختلط بمحافظة طهران، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



ونقلت إرنا عن مدعي عام دامافاند، حسن إبراهيمي، قوله إن 13 رجلا وتسع سيدات ألقي القبض عليهم و"صودرت بعض زجاجات المشروبات الكحولية منهم".



وأضافت أن الحفل كان مقاما في فيلا قريبة من مدينة دامافاند، وأن الشرطة صادرت سيارات كافة المشاركين.



ويحظر القانون في إيران احتساء الخمر أو إقامة حفلات مختلطة يحضرها مسلمون غير مرتبطين.

وتتهم منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية باعتقال مئات الأشخاص في حفلات خاصة مختلطة الجنس، وتقول إن أحكاما بالجلد نفذت ضد الكثيرين منهم.

وبعد إطاحة حكم الشاه وتنصيب الخميني في أعقاب الثورة الإسلامية في 1979، بدأت إيران تطبيق العقوبات الدينية كالجلد والرجم وقطع يد السارق استنادا على القانون رقم 198 من قانون العقوبات الإيرانية.

ونشرت مواقع إيرانية العديد من قصص القبض على مواطنين بسبب الرقص، والاختلاط، وتناول المشروبات الكحولية خلال حفلات. وفي يونيو الماضي، اعتقلت شرطة طهران لفترة وجيزة دبلوماسييْن أوروبييْن لمشاركتهما في حفل مختلط.