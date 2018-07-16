إيران.. اعتقال عشرات بسبب صور على مواقع التواصل

اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص في إطار حملة تشنها ضد العارضات ومن ينشرون صورا 'غير أخلاقية' على الإنترنت، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة "إيرنا" الرسمية الاثنين بأن المسؤولين في مدينة بندر عباس التي تبعد حوالي 1250 كيلومترا عن طهران، اعتقلت 44 رجلا وامرأة يعملون في مجال التصوير وتنظيم الأفراح وصالونات الحلاقة.

وقالت الشرطة إنهم كانوا "يضرون بالفضيلة العامة من خلال نشر منظم لأنشطة مخالفة للثقافة".

وتشن السلطات الإيرانية حملات مشابهة بشكل منتظم لمكافحة "التأثيرات الثقافية الغربية" التي تثير غضب المحافظين في الجمهورية الإسلامية.

وكانت السلطات قد اعتقلت في الآونة الأخيرة مراهقة نشرت على حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو تؤدي فيها رقصات على أنغام إيرانية وغربية.