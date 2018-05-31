الانتهاكات الجنسية.. إيرانيون يلومون خامنئي

حاول مرشد الثورة علي خامنئي أن يكسب الشارع الإيراني بخطاب طلب فيه معاقبة المسؤول عن حادثة الاعتداء الجنسي الجماعي الذي وقع في إحدى مدارس غرب طهران. لكن الشارع الإيراني أعاد تذكير خامنئي بحادثة قارئ القرآن الإيراني البارز سعيد طوسي، والذي تدخل مكتب المرشد الأعلى للثورة من أجل إطلاق سراحه بشكل غير معلن، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي طالته. اقرأ على "موقع الحرة".. '#اغتصاب_الطلاب'.. فضيحة جنسية جديدة تهز إيران وينتقد مغرد خامنئي قائلا: "تدخل لمعاقبة مرتكب حادثة المدرسة سريعا، لكنه اختار السكوت في مواضع أخرى (قضية سعيد طوسي).. أين العدل؟"

​ وكانت إيران استفاقت على صدمة هزت المجتمع حيث اشتكى أهالي نحو 40 طالبا من اعتداء مدير المدرسة جنسيا على أبنائهم، ما دفع السلطات الاعتقاله. وكان خامنئي قد أصدر خطابا أمس لرئيس الجهاز القضائي، يطلب منه تنفيذ الحد الإلهي بعد المحاكمة، ووصف الحادثة بـ "الباعثة على الحزن والأسف". ويطالب هذا المغرد بمحاكمة مدير المدرسة جنبا إلى جنب مع سعيد طوسي.

يقول الأهالي إن المتهم الذي يدعى محمد حائري كان يعرض مواد إباحية من هاتفه النقال أمام الطلاب، ويجبرهم على شرب الخمور. ونصح مغرد أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم، "فنماذج سعيد طوسي منتشرة في المجتمع الإيراني".

فيديو جديد وكانت مراسلة صوت أميركا بالفارسية مسيح علي نجاد قد نشرت مقطع فيديو التقطه أحد الطلاب لجلسة يجتمع فيها المدير المتهم بالطلبة، وكان على وشك عرض فلم جنسي أمامهم، ويظهر وهو يتحدث في في أمور جنسية.

مغردون إيرانيون قالوا إن الحل لمواجهة مشكلة التحرش والاعتداءات الجنسية هو اتباع برنامج التنمية المستدامة للنظام التعليمي، والذي وضعته الأمم المتحدة.

ويتهكم هذا المغرد على على الشرطة الإيرانية التي لا تهتم إلا بملابس النساء والكشف عن شاربي الخمر، فيما تتجاهل الانتهاكات الجنسية.

ويقدم أحد المغردين إحصاءات عن الانتهاكات الجنسية التي وقعت في إيران منذ خمس سنوات، حيث بلغت نحو 900 قضية، كان 60 في المئة من ضحاياها من الذكور الذين لم تتعدى أعمارهم الـ15 عاما.