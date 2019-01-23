السجن لزوج ناشطة إيرانية معتقلة

قضت محكمة إيرانية الأربعاء بسجن زوج ناشطة معتقلة في طهران، ست سنوات بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي"، بحسب ما أفاد به محاميه ووكالة الأنباء الطلابية (ايسنا).

وقال المحامي محمد مغيمي "حكم على رضا خندان بالسجن خمس سنوات للتآمر ضد الأمن القومي وسنة للدعاية ضد النظام".

وأضاف أن خندان، زوج المحامية الإيرانية المعروفة نسرين ستوده "منع أيضا من مغادرة إيران لعامين وممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانضمام إلى حزب سياسي".

وأصدرت المحكمة الثورية في طهران هذا الحكم وحكما مماثلا على الناشط الحقوقي فرهد ميسمي بالتهم ذاتها بحسب (ايسنا).

وقال المحامي الذي يمثلهما إن الرجلين سيستأنفان الحكم. وخندان الذي أوقف في أيلول/سبتمبر، أفرج عنه بكفالة في كانون الأول/ديسمبر خلافا لميسمي الذي اعتقل في تموز/يوليو.

وأوقفت ستوده، زوجة خندان، في حزيران/يونيو 2018 وأبلغت في حينها بأنه حكم عليها "غيابيا" بالسجن خمس سنوات بتهم تجسس. وبدأ القضاء الإيراني محاكمة جديدة للمحامية البالغة 55 من العمر، في تهم أخرى لم تحدد.

وستوده التي نالت في 2012 جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي، أمضت ثلاث سنوات في السجن بين عامي 2010 و2013 بتهمتي ممارسة "أنشطة ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام" بعد أن دافعت عن معارضين موقوفين خلال تظاهرات في 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.