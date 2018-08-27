إيران.. السجن لطالبة 'شاركت في تظاهرة'

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن سبعة أعوام على طالبة بسبب مشاركتها في تظاهرة في طهران، وفق ما أفاد به محاميها ووسائل إعلام محلية الاثنين.

وقالت صحيفة شرق الإصلاحية إن باريسا رفاعي (21 عاما) طالبة الفنون في جامعة طهران أدينت "بالمشاركة في تجمع بنية التحرك ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام وإحداث اضطراب في النظام العام".

ووصف محاميها سعيد خليلي الحكم عبر تويتر بأنه "ظالم ومبالغ فيه".

وأوضح أن الاتهامات التي أدينت على أساسها موكلته تتصل بتظاهرة لنقابة طلابية بداية كانون الأول/ديسمبر حول مواعيد دخول مسكن للطلاب، مؤكدا أن "كل هذه التحركات (الاحتجاجات) تندرج في إطار القانون والحقوق التي نص عليها الدستور".

وأوقف 45 طالبا لمشاركتهم في حركة احتجاجية شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية في مدن إيرانية عدة في كانون الأول/ديسمبر، بحسب صحيفة اعتماد الإصلاحية.

وحكم على طالبيْن على الأقل منهم بالسجن ثمانية أعوام فيما ينتظر أن تصدر بقية الأحكام الشهر المقبل، وفق الصحيفة.