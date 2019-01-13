إيران غاضبة من بولندا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد دبلوماسيا بولنديا كبيرا للاحتجاج على مشاركة بلاده للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الجمعة إن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 شباط/فبراير ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مضيفا أن "هذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار".

وأفادت الوكالة الإيرانية للأنباء بأن مسؤولا بالوزارة أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران أن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملا عدائيا لإيران"، محذرا من أن طهران قد ترد بالمثل.

وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال البولندي "قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة بولندا لموافقتها على استضافة القمة.

وأشار ظريف في تغريدته إلى استضافة إيران لأكثر من 100 ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول ثقافي إيراني إن بلاده ستلغي أسبوع الفيلم البولندي المزمع تنظيمه في إيران إذا لم يتم التراجع عن خطط استضافة القمة.