صور فضائية ترصد "قواعد جديدة" لإيران في سوريا.. و"مصانع صواريخ" بلبنان

كشفت تقارير تحركات إيرانية تعزز من وجودها العسكري في سوريا من خلال قاعدة جديدة، ناهيك عن نشاط صناعي عسكري في لبنان يستهدف إنتاج صواريخ من قبل حزب الله.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية في تقرير، الثلاثاء، إن إيران تبني قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا.

واعتمدت "فوكس نيوز" في تقريرها على تحليلات صور التقطتها شركة "ISI" التي تمتلك خدمة أقمار اصطناعية مدنية، إضافة إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران ستأوي آلاف الجنود والقوات التابعة لها في القاعدة.

ويشير التقرير إلى أن هذه ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها إيران في سوريا وسيطلق عليها اسم قاعدة "الإمام علي"، ووافق على إنشائها المرجعيات العليا في طهران، وفق "فوكس نيوز".

وأسندت إيران مهمة بناء القاعدة التي تقع بالقرب من الحدود السورية - العراقية إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتظهر الصور الفضائية وجود خمسة منشآت جديدة يمكن تخزين الصواريخ فيها، ناهيك عن وجود 10 منشآت أخرى، حيث يتوقع أن تكون القاعدة العسكرية جاهزة بالكامل في وقت قريب.

ونقلت "فوكس نيوز" عن خبراء أن هذه أول مرة تبني إيران قاعدة بهذا الحجم في سوريا، مشيرين إلى أنه يوجد قاعدة أميركية على مقربة منها وتبعد عنها أقل من 200 ميل.

وكانت الشبكة الأميركية قد نشرت في مايو الماضي تقريرا كشفت فيه عن معبر حدود تابع لإيران في البوكمال.

تصنيع صواريخ في البقاع اللبناني

من جهة أخرى، كشف الجيش الإسرائيلي مشروع إنتاج صواريخ تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني، حيث أقام موقعا مخصصا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة.

وأفاد الناطق باسم الجيش بأن هذه المنشأة أقيمت في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله.

ورصد أخيرا عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة، إذ يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة.

وكشف الجيش وجود عدة مجمعات لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق لنحو عشرة أمتار، فيما تشير المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن إيران تقوم بتزويد العاملين في هذه المجمعات بالآلات الخاصة، والإرشادات.

ويضم الموقع مجمعات خاصة بإنتاج: المحركات، مراقبة الجودة، إنتاج المتفجرات للرؤوس الحربية، واللوجستيات.