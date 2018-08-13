إيران تبيع النفط بأدنى مستوى منذ 14 سنة

خفّضت إيران أسعار مبيعاتها من النفط والغاز لعملاء آسيويين فيما تستعد البلاد لعودة العقوبات الأميركية.

وبحسب ما أفادت الاثنين وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، فقد امتنع "مصدر" في وزارة النفط الإيرانية عن إعطاء أي تفاصيل حول نسبة التخفيض، لكنه سعى للتقليل من أهمية الخطوة وحصرها في إطار الممارسات الشائعة في القطاع النفطي.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن "منح الخصومات للزبائن جزء من جوهر السوق العالمي، يقوم به جميع مصدري النفط".

والجمعة أفادت وكالة "بلومبرغ" أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط خفّضت الأسعار الرسمية لمبيعاتها إلى آسيا لشهر أيلول/سبتمبر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاما، مقارنة مع الخام السعودي.

وتسعى الولايات المتحدة إلى حظر الصادرات النفطية الإيرانية اعتبارا من 5 تشرين الثاني/نوفمبر عندما تدخل الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، وذلك في إطار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.

وترفض كبرى الجهات المستوردة للنفط الإيراني، ولا سيما الصين والهند اللتان تستوردان قرابة نصف صادرات إيران من الخام، تقليص حجم مشترياتها منها.

لكن خبراء يتوقعون تراجع مبيعات النفط الإيراني بنحو 700 ألف برميل يوميا من مستوياتها الحالية التي تقارب 2.3 ملايين برميل يوميا.