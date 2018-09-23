إيران تتهم انفصاليين عربا بالوقوف وراء هجوم الأهواز

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي الأحد بسبب تصريحات حول الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية السبت.

وذكر تلفزيون (برس تي في) الرسمي أن القرار اتخذ بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول إماراتي لم يذكر اسمه.

واتهم مسؤولون إيرانيون دولا عربية خليجية بدعم منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل بينهم أفراد في الحرس الثوري.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني للتلفزيون الرسمي في وقت سابق الأحد قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ليس لدينا أدنى شك حول هوية من ارتكبوا هذا الأمر ولا حول مجموعتهم وانتمائهم"، من دون تسميتهم.

وتابع روحاني أن "هؤلاء الذين تسببوا بهذه الكارثة ساندوا المعتدين وارتكبوا جرائم" خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت من 1980 إلى 1988.

وأضاف "عندما كان (الرئيس العراقي) صدام (حسين) حيا كانوا مرتزقته. بعدها غيروا ولاءهم وإحدى دول الحوض الجنوبي للخليج الفارسي" تولت دعمهم، من دون تسمية أي دولة.

وتبنى داعش هجوم الأهواز، لكن يبدو أن السلطات الإيرانية لا تأخذ بهذا التبني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ليل السبت استدعاء سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بالأعمال البريطاني لإبلاغهم "احتجاج إيران الشديد على إيواء دولهم بعض أعضاء المجموعة الإرهابية التي ارتكبت الهجوم".

وفي إشارة إلى تبني "الجبهة الديموقراطية الشعبية الأحوازية" للهجوم عبر قناة "إيران انترناشونال" الفضائية، أبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني أنه "من غير المقبول السماح لمتحدث باسم للمجموعة الانفصالية تبني هذا العمل الإرهابي عبر محطة تلفزيونية مقرها لندن".

واتّهمت طهران كوبنهاغن ولاهاي بالتعاطف مع هذه المجموعة عبر إيواء عدد من أعضائها.

وأدى هجوم الأهواز الذي شنته السبت مجموعة مسلحة من أربعة مهاجمين فتحت النار على حشد كان يتابع عرضا عسكريا، إلى مقتل 29 شخصا بحسب حصيلة رسمية.