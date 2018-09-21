إيران تجري مناورات قرب مضيق هرمز

تنفذ القوات الجوية الإيرانية مناورات بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو ثلث النفط المتداول في البحر، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" المحلية الرسمية.

وقال تقرير للوكالة الجمعة إن التدريبات العسكرية التي تجري فوق مياه الخليج العربي وبحر عمان تحمل رسالة تحذير لأعداء إيران بأنهم سيواجهون "ردا صارما" وسريعا حال استخدمت القوة ضد إيران.

وتأتي هذه المناورات ضمن من استعراضات سنوية في ذكرى بدء الحرب العراقية بين عامي 1890 و1988.

وتشعر طهران بضغوط متزايدة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في أيار/مايو وتجديد العقوبات عليها.

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية الكوماندر ريبيكا ريباريتش قالت في نهاية آب/أغسطس إن القوات الأميركية وحلفاءها في منطقة الخليج العربي على "أتم الاستعداد لتأمين حرية الملاحة البحرية وحركتها التجارية في المياه التي تحميها القوانين الدولية" فيما لو تعرضت لأي تهديد، في إشارة لمضيق هرمز.

وكان مصدر عسكري أميركي قال في وقت سابق لـ"الحرة" إن حماية حركة الملاحة في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز هي في صلب مهام الأسطول الخامس الأميركي انطلاقا من مقره في المنامة بالبحرين، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة "أن تعلن سيطرتها على أي معبر أو مضيق تحميه القوانين الدولية".