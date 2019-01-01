إيران تحتجز مصريين.. والقاهرة تعلق

أطلق نشطاء على الشبكات الاجتماعية وسما باسم #إيران_تحتجز_مصريين_أبرياء، احتجاجا على احتجاز السلطات الإيرانية صيادين مصريين.

واعتقلت السلطات الإيرانية صيادين مصريين، كانوا على متن مركب صيد مسجل في السعودية قرب جزيرة فارس الإيرانية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية الإثنين.

وأضاف بيان الوزارة، أن الصيادين يجري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.