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حريات وحقوق إنسان

إيران تحتجز محاميا يدعو لانتخابات حرة

البرلمان الإيراني

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات احتجزت محاميا حقوقيا بارزا خطط لاحتجاج أمام البرلمان.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "آرمان" الأحد بأن الشرطة اعتقلت قاسم شعلة سعدي بعدما ظهر أمام البرلمان السبت في "تجمع غير مشروع".

وكان سعدي قد كتب عبر حسابه على موقع " إنستغرام" إنه سينظم اعتصاما احتجاجيا أمام البرلمان للمطالبة بانتخابات حرة.

واقتادت السلطات المحامي البالغ من العمر 64 عاما والذي شغل مقعدا في البرلمان أواخر الثمانينيات، إلى أحد أقسام الشرطة.

ومنع سعدي الذي عرف بانتقاده للمؤسسة الدينية، من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2017.

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