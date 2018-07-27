مطالبات لإيران بوقف تخريب مقابر الأحواز

دانت منظمة العفو الدولية في بيان تخريب مقابر خاصة ببعض المعارضين السياسيين الإيرانيين في مدينة الأحواز والذين أعدموا في ثمانينيات القرن الماضي.

وطالبت المنظمة الخميس بوقف أعمال الطرق التي قررت السلطات الإيرانية تنفيذها داخل منطقة المقابر بمدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقالت المنظمة أن أهالي المتوفين "يعانون من ألم نفسي لا يوصف" بسبب ما تفعله السلطات الإيرانية.

خانه آن‌ها گور جمعى و زير جاده نيست. خانه آن‌ها، مزارهایی است كه خانواده‌ها با عشق و كرامت برای تک تکشان درست کرده باشند، خانه آن‌ها، حافظه جمعی ما است.#بگذارید_به_خانه_بازگردند



جاده‌سازی روی گورهای جمعی و فردی در اهواز را متوقف کنید https://t.co/EjohMDXZLA pic.twitter.com/5GJlHfjQeR — Amnesty Iran (@AmnestyIran) July 26, 2018

ويرقد في هذه المقابر نحو 60 شخصا من "معتقلي سجن فجر" الذين تم إعدامهم في عام 1988، بالإضافة إلى معتقلين سياسيين آخرين خلال فترة الثمانينيات.

وتفاعل إيرانيون مع مطالبات المنظمة للسلطات الإيرانية، متهمين حكومة طهران بإنكار حقوق هؤلاء المعارضين حتى بعد نحو ثلاثين عاما على إعدامهم.