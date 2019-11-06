إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية

أعلنت إيران، الأربعاء، استئناف ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي وبدء التخصيب في منشأة فوردو النووية.

وكانت طهران أعلنت أن إنتاج اليورانيوم المخصب في المصنع سيبدأ "عند منتصف ليل" الأربعاء إلى الخميس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" شبه الرسمية.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من الأربعاء، بدء ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في عام 2015.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق على تحويل فوردو إلى "مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية" تستخدم فيه 1044 جهازا للطرد المركزي لأغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات السلمية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حذرت المجتمع الدولي في سبتمبر الماضي من أن إيران نصبت أجهزة طرد متقدمة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة إضافية على طريق تقليص التزاماتها التي نص عليها اتفاق 2015.