إيران تسجن محاميين حقوقيين

أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن اثنين من محاميي حقوق الإنسان حكم عليهما بالسجن لمدة ست سنوات.

وقالت صحيفة "أرمان" اليومية إن قاسم سعدي وآرش كيخسروي حكم عليهما بالسجن خمس سنوات لمشاركتهما في "تجمع غير قانوني"، وبسنة واحدة بسبب "الدعاية" ضد النظام الحاكم.

وأضافت الصحيفة أنه يمكنهما استئناف الحكم.

واعتقل المحاميان في آب/أغسطس عندما شاركا في احتجاج خارج البرلمان يدعو إلى إجراء انتخابات حرة، وأطلق سراحهما بكفالة الأسبوع الماضي.

وقاسم البالغ من العمر 64 عاما هو ناقد قديم للمؤسسة السياسية الإيرانية، منع من الترشح للرئاسة في 2017.

وتجرى إيران انتخابات رئاسية وبرلمانية معتادة، لكن مجلسا من رجال الدين يدقق في المرشحين، ولدى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الكلمة الفصل في جميع السياسات الرئيسية.