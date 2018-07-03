اجتماع إيراني-دولي الجمعة حول الاتفاق النووي

يلتقي وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران الجمعة في الاجتماع الأول للجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا.

وسيبحث الاجتماع الذي يعقد بطلب من طهران حزمة المقترحات الأوروبية لإدامة الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

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وكان اجتماع قد عقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للجنة في 25 آيار/ مايو في فيينا، بحضور مساعدة مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي هلكا أشميد، ومدير الوكالة الدولية للطاقة النووية يوكي أمانو.

وكان الاتفاق النووي قد وقع في فيينا منتصف تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) وألمانيا، وصادق عليه مجلس الأمن في قرار.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في الثامن من أيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق ، مشيرا إلى أن طهران خرقت ضمنيا الاتفاق وواصلت سياساتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.