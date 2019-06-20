إيران تسقط طائرة مسيرة أميركية فوق هرمز

قال مسؤول أميركي الخميس إن طائرة عسكرية أميركية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو إيراني.

لكن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، ذكر أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي ترايتون وتتبع البحرية الأميركية.

ولم يتم الكشف بعد عن مزيد من التفاصيل بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وقال موقع سباه نيوز الإلكتروني الإخباري، الذراع الإعلامية للحرس الحرس الثوري الإيراني، الخميس إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أميركية مسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد.

وجاء في التقرير الوارد على الموقع الإلكتروني التابع للحرس الثوري "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".

وقال متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تحلق فوق إيران يوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث، وهو الكابتن بالبحرية بيل أوربان، قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء "لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

وتقول شركة نورثروب غرومان المصنعة لهذه الطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إنها قادرة على التحليق على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة وجمع صور شبه آنية وعالية الجودة لمناطق واسعة في كل أشكال الطقس.