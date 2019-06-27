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إيران تصادر 1000 ماكينة لإنتاج بتكوين

عملة بيتكوين

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قال التلفزيون الإيراني إن السلطات صادرت حوالي 1000 ماكينة لتعدين العملة الرقمية بتكوين في مصنعين مهجورين بعد تحذيرات من أن هذا النشاط أدى إلى قفزة في استهلاك الكهرباء التي تدعمها الدولة.

وأبلغ مسؤول بقطاع الكهرباء في إقليم يزد بوسط إيران التلفزيون "جرى تحديد اثنتين من مزارع البتكوين هذه، مع استهلاك للكهرباء قدره واحد ميغاوات".

والماكينات التي تنتج العملات المشفرة محظورة في إيران، إذ ألقي عليها بمعظم اللوم في زيادة قدرها 7 بالمئة في استهلاك الكهرباء في الـ30 يوما حتى 21 يونيو، بحسب متحدث باسم وزارة الطاقة نشرت تعليقاته على الموقع الإلكتروني لقناة (برس تي.في) التلفزيونية المملوكة للدولة.

وفي 2018، حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.

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