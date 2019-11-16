إيران تعترف بسقوط قتيل وجرحى في احتجاجات الوقود

أكدت مصادر إيرانية، السبت، مقتل شخص وإصابة آخرين في مدينة سيرجان خلال الاحتجاجات المنددة برفع أسعار الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي تأكيده مقتل الشخص دون أن يذكر أسباب الوفاة.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قال إن المتظاهر قتل على يد القوات الأمنية يوم الجمعة.

واندلعت احتجاجات واسعة صباح السبت في مختلف المدن الإيرانية على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمئة.

وشملت المظاهرات مدن مشهد وبيرجند والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.

وعمد محتجون إيرانيون إلى تعطيل حركة السير في شوارع رئيسية في طهران عبر إيقاف سياراتهم في الشوارع مما تسبب بأزمة سير خانقة.

وأضرم محتجون إيرانيون غاضبون من رفع أسعار الوقود، النار في المصرف الوطني في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، يوم السبت.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للاحتجاجات، التي قتل فيها متظاهر على يد القوات الأمنية في مدينة سيرجان وسط البلاد.