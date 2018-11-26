إيران تعتزم تأسيس ميليشيا 'دينية' جديدة

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

أعلن قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني الأحد أن طهران فتحت الباب لأتباع الديانات الأخرى للانضمام لميليشيا باسيج جديدة مكونة من أفراد الأقليات الدينية.

وقال رضا يزدي قائد إحدى الكتائب بقوات الحرس الثوري إن "إيران جاهزة لتشكيل فرقة باسيج مكونة من أتباع الديانات الأخرى ابتداء من اليوم، للاستفادة أكثر من قدرات أتباع الديانات الأخرى"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري.

والباسيج هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين، تأسست في 1979 بأمر من مرشد الثورة السابق روح الله الخميني.

وأضاف يزدي: "تشكيل نواة لباسيج أديان بهوية إيرانية قد يكون مفيدا".

وأشار القيادي بالحرس الثوري إلى أن هذه الميليشيا قد تكون "مفيدة جدا" في حماية المواقع الحساسة وحفظ أراضي الدولة، والدفاع عن النظام الحاكم.

يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الباسيج وشركات ومؤسسات تابعة لها.

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