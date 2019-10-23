"خططوا لتعتيم أربعينية الحسين".. إيران تعتقل بهائيين لاحتفالهم بأحد رموز ديانتهم

اعتقلت سلطات إيران، الثلاثاء، ثلاثة بهائيين في شيراز جنوب إيران، بتهمة تنظيم احتفال بأحد رموز ديانتهم.

ونقلت وكاله أنباء "مهر"، التي تديرها الدولة، عن رئيس إدارة الاستخبارات قوله: "خطط البهائيون للاحتفال بعيد ميلاد أحد رموز عقيدتهم، لتعتيم الحدث السنوي الشيعي الذي يقام في الأربعين".

وتعد الأربعين من أكبر المناسبات الدينية في العالم، وتحيي ذكرى مرور 40 يوما بعد العاشر من محرم، تاريخ واقعة الطف التي استمرت ثلاثة أيام في عام 61 للهجرة (680 ميلادية)، وقتل فيها الإمام الحسين (ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة) وحفيد النبي محمد، على يد جيش الخليفة الأموي آنذاك يزيد بن معاوية.

ونشرت وكالة أنباء (هارنا) المتخصصة في حقوق الإنسان أسماء المقبوض عليهم، وهم: سوروش عبادي وفرزان معصومى وكيانا شوايي، فيما تفيد تقارير أخرى وجود بهائي آخر من بين المحتجزين.

والبهائيون أقلية دينية يرفضها ويضطهدها رجال الدين الإيرانيون الذين يسيطرون أيضا على المحاكم ومعظم مؤسسات الدولة الأخرى.

ولا يعترف دستور إيران بالبهائية كديانة رسمية، عكس المسيحية واليهودية والزرادشتية، رغم أن أعدادهم تقدر بأكثر من 300 ألف بحسب مصادر غير رسمية، وهو ما يجعل حقوقهم تنتهك بصورة منهجية.

واعتقلت السلطات الإيرانية مئات البهائيين على مر السنوات وأمضى العديد منهم أعواما في السجن.