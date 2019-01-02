إيران تعتقل 'سلطان الورق'

موقع الحرة- كريم مجدي

أعلنت شرطة طهران الأربعاء إلقاء القبض على "سلطان الورق"، الذي تسبب في خسائر اقتصادية قدرها 1700 مليار تومان إيراني، بحسب شكوى مقدمة ضده.

وقال رئيس شرطة طهران، حسين رحيمي، إن "سلطان الورق" اعتقل رفقة 16 شخصا آخرين، استوردوا 30 طن ورق بالعملة المحلية، وكانوا يبيعونه بشكل حر.

وعانت إيران خلال الأشهر الماضية، من أزمة توفير الورق، حتى أن بعض الصحف أعلنت إيقاف النسخة الورقية في حال استمرار الأزمة.

ومنذ فرض الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية مرة أخرى على طهران، تعاني إيران من مشاكل في توفير بعض المستلزمات الأساسية.

وكانت السلطات الإيرانية قد استدعت نحو 1700 شخص واعتقلت نحو 420، في قضايا فساد خلال الأشهر الأخيرة، بحسب مسؤولين قضائيين.

سلاطين آخرون

وكانت إيران قد أعدمت في 22 كانون الأول/ديسمبر، حميد رضا باقري درمني، والمعروف بسلطان القير، بعد إدانته بتهمة الفساد، ولذلك لتحصيله مبالغ يصل مجموعها إلى مئة مليون دولار عبر عمليات احتيال وتزوير وتقديم رشى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، أعدمت إيران وحيد مظلومين، المعروف باسم "سلطان المسكوكات الذهبية" ومساعده، بعد إدانتهما بتهمة (الإفساد في الأرض) عبر تشكيل شبكة للإخلال بالنظام الاقتصادي والنقدي والعملة الصعبة في البلاد.

وفي أيار/مايو الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خوسروفي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة، والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا خسارة حوالي 2.6 مليار دولار.

محكمة الفساد الاقتصادي

وكان مرشد النظام الإيراني علي خامنئي قد وافق على مقترح رئيس القوة القضائية صادق لاريجاني، الذي تضمن إنشاء محكمة خاصة للحكم في قضايا الفساد الاقتصادي في آب/أغسطس الماضي.

وقد جاء قرار تأسيس هذه المحكمة بعد تفاقم الأزمة المالية في البلاد عقب عودة العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران مرة أخرى.

وبحسب تفاصيل مقترح المحكمة الذي نشر في الصحف الإيرانية، فإنه "يمنع إصدار التعليق للحكم أو العفو في حق المفسدين الاقتصاديين، عقب صدور الحكم بالعقوبة".

واعترض نواب في مجلس الشورى، ومحامون وحقوقيون على قرار منع الطعن في الحكم، معلنين أن إجراءات هذه المحكمة تتعارض مع الدستور الإيراني.