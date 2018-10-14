إيران تعتقل مصورين بتهمة 'نشر صور لعروض أزياء'

اعتقلت الشرطة الإيرانية عددا من المصورين السبت، بسبب نشرهم صور "فاحشة" عبر إنستغرام، على حد وصف السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المدعي العام لمدينة شيراز علي صالحي قوله، أن عددا من مصوري المدينة اعتقلوا بسبب نشرهم صور غير مناسبة عبر حساباتهم على إنستغرام.

وأضاف صالحي أن حسابات هؤلاء المصوريين حجبت على إنستغرام بسبب ترويجهم لـ "الفساد والرذيلة"، ولم يذكر المسؤول عدد الحسابات على وجه التحديد.

وقالت وكالة "إرنا" إن المعتقلين قد نشروا صورا لعارضات أزياء في إيران، والتي عادة لا تحتوي على مشاهد عارية أو مخالفة للمعايير الإسلامية.

وأضافت الوكالة أنه تم حجب العديد من الحسابات على إنستغرام الأسبوع الماضي، تخص عددا من المصورين في شيراز.

جدير بالذكر أن حملة الاعتقالات هذه تأتي ضمن إجراءات عملية أمنية أطلقها الحرس الثوري تحمل الاسم الرمزي "مشروع العنكبوت 2"، والتي تستهدف مراقبة الإنترنت.

ومنذ إطلاق هذه العملية، اعتقلت الشرطة الإيرانية المئات من مستخدمي الإنترنت بتهمة نشر صور لعروض أزياء.