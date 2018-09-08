إيران تعدم ثلاثة أكراد

أعدمت إيران ثلاثة من مواطنيها الأكراد قالت إنهم أدينوا بشن هجمات مسلحة على قوات أمن ومدنيين غرب البلاد، على الرغم من مناشدات دولية بوقف تنفيذ الحكم.

وقالت خدمة ميزان للأنباء القضائية إن لقمان مرادي وزانيار مرادي أدينا بتنفيذ هجوم في بلدة ماريفان غرب إيران في تموز/يوليو 2009، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم نجل رجل دين بارز.

بينما أدين رامين حسين بناهي بالمشاركة في هجوم استهدف قوات الأمن في بلدة سننداج في حزيران/يونيو 2017.

وقد دعا المقرران الخاصان بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جافيد رحمن وأغنيس كالامارد إيران الجمعة إلى وقف الإعدامات بعدما قالا في بيان إن الرجال الثلاثة لم يحظوا بمحاكمة عادلة.

منظمة العفو الدولية التي "روعت" بالخبر قالت إن المتهمين الثلاثة حُرموا من الاتصال بمحاميهم بعد اعتقالهم، ونقلت عنهم تعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات.

ووفقا للمنظمة فإن 51 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة في عام 2017 نفذت في إيران.