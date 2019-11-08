إيران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة قرب ساحل الخليج

قالت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" إن الجيش الإيراني أسقط، الجمعة، طائرة مسيرة، لم يحدد هويتها، في منطقة ميناء ماشهر الواقع في جنوب غرب البلاد على ساحل الخليج.

وذكرت وكالة تسنيم أن الطائرة أسقطت بواسطة منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية فوق الأراضي الإيرانية.

وبعد الإعلان الإيراني، نفى المكتب الإعلامي للبنتاغون إسقاط أي طائرة مسيرة أميركية في الأجواء الإيرانية.

وتأتي هذه الأنباء بينما بدأ الخميس تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين رسميا مهمة حماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتهمت إيران بالوقوف خلفها.

وقالت طهران في يونيو الماضي إنها أسقطت طائرة مراقبة مسيرة أميركية "فوق أراضيها" لكن واشنطن أكدت أنها سقطت فوق المياه الدولية.

واتهمت الولايات المتحدة إيران باستخدام طائرات من دون طيار في هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.