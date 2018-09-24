إيران تعلن اعتقال 'شبكة كبيرة' على صلة بهجوم الأهواز

أعلنت السلطات الإيرانية الاثنين اعتقال "شبكة كبيرة" من المشتبه في صلتهم بالهجوم الذي استهدف السبت عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الواقعة جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للهيئة القضائية عن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم: "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم"، معلنا أنه "تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".

وأعلنت إيران الاثنين يوم حداد وطني، فيما تجمع آلاف المواطنين في شوارع الأهواز لتشييع ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 12 من عناصر الحرس الثوري.

وكان تنظيم داعش الذي تبنى الهجوم قد بث تسجيلا مصورا يظهر ثلاثة مسلحين قال إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم في الأهواز.



