إيران تعلن تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي

بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن السبت الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.



وقال كمالوندي في مؤتمر صحافي في طهران صباح السبت، إن المنظمة بدأت تشغيل عشرين جهازا من نوع "آي آر-4" وعشرين جهازا آخر من نوع "آي آر-6"، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1).

وأعلن كمالوندي أن طهران بدأت الجمعة المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى عام 2015.

وقال إن الخطوة الإيرانية تأتي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضاف أن بلاده قررت رفع حدود البحث والتطوير في المجال النووي.