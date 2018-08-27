إيران 'تعلن السيطرة' على الخليج.. وتشكو: أميركا انتهكت 'الصداقة'

اشتكت إيران في مرافعتها بمحكمة العدل الدولية الاثنين من أن فرض العقوبات عليها يعد انتهاكا لمعاهدة صداقة بين البلدين تعود لعام 1955.

وأقامت إيران دعوى ضد الولايات المتحدة في لاهاي، تطالب فيها برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعتبر أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها على الدول.

وقال محامي إيران محسن محبي إن واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني "لأقصى درجة ممكنة". وطلب الوفد الإيراني معالجة القضية "بأقصى سرعة" نظرا "للانعكاسات الدراماتيكية" للعقوبات على اقتصادها.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة أربعة أيام.

وتقضي معاهدة الصداقة بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية.

ومع ذلك لا تقيم أميركا وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا فيما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "انشطته المسيئة".

لكن ترامب أبدى "انفتاحا" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.

ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا حول طلب إيران خلال شهرين، لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.

في أروقة المحاكم فقط!

التمسك بمعاهدة الصداقة كان في أروقة المحكمة فقط. أما ميدانيا، فقال قائد البحرية بالحرس الثوري الجنرال علي رضا تنكسيري الاثنين إن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز، بحسب ما صرح لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط.

ومن جهة أخرى، ووسط المطالب بسحب القوات الإيرانية من سورية، أعلن الأحد في دمشق عن توقيع اتفاقية عسكرية بين سورية وإيران.