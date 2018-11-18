البصرة.. 80 بالمئة من الحبوب المخدرة تأتي من إيران

أعلن مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى الأحد أن أغلب الحبوب المخدرة التي يتم تداولها بمدينة البصرة جنوبي البلاد تدخل عبر الحدود مع إيران.

وقال قائد شرطة البصرة رشيد فليح إن "80 في المئة من المواد المخدرة تدخل ‏إلى البصرة من إيران ".‏

وأوضح فليح في تصريحات صحفية أن البقية "تدخل من المنافذ الأخرى بما ‏فيها الكويت"، مشيرا إلى أن "هذه النسبة تخص الحبوب المخدرة وليس الكريستال ‏وبقية المخدرات".‏

وأكد المسؤول الأمني أن الشرطة ستطلق "عمليات كبيرة" لردع المهربين على طول الحدود الممتدة مع إيران بمسافة تتجاوز 94 كيلومترا. داعيا إلى رفع سقف الأحكام القضائية بحق تجار المخدرات إلى الإعدام.

وتقول مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن العراق أصبح سوقا "رائجة" لبيع المخدرات وتعاطيها بعد أن كان "طريقا لمرورها فقط"، لكنها لم تشر إلى إحصائية رسمية بعدد المتعاطين في البلاد.