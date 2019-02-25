إيران تفرج عن معتقلة فرنسية  

أفرجت إيران عن مواطنة فرنسية اعتقلت لدخول البلاد بشكل غير مشروع، بحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي "تم الإفراج عن هذه المواطنة الفرنسية التي تم اعتقالها بسبب الدخول غير الشرعي إلى إيران بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الاتهامات الأخرى الموجهة لها".

ولم تذكر الوكالة اسم المواطنة الفرنسية.

لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا قال إن المواطنة التي تم الإفراج عنها هي نيلي إيرين-كانبيرفيل، وهي امرأة أعمال تبلغ من العمر 59 عاما من المارتينيك، وقد أثار وزير الخارجية الفرنسي جان ايف-لودريان قضيتها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن المرأة غادرت إيران الأحد.

وكان لودريان أعلن الأربعاء أن باريس كانت على اتصال بطهران لتحسين ظروف اعتقال امرأة احتجزت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في جزيرة كيش بسبب دخولها غير المشروع إلى إيران وتوقيعها عقدا غير قانوني في مجال التعدين.

وقصدت إيرين كانبيرفيل الجزيرة كجزء من عملها في مجال التصدير والاستيراد، وفق لودريان.

وأضاف أنها "توجهت إلى جزيرة كيش غير البعيدة عن دبي، والتي تعتبر أراض إيرانية. واعتقلت. على أساس أنها وقعت عقدا غير قانوني وقامت برحلة من دون تصريح".