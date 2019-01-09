إيران تقر باحتجاز جندي أميركي سابق

أكدت إيران الأربعاء أنها تحتجز الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل آر وايت، ليصبح أول أميركي يعرف أنه محتجز لديها في عهد الرئيس دونالد ترامب.



ويضيف اعتقال وايت ضغطا جديدا على التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة ولا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.



ومع استمرار الغموض المحيط بظروف احتجاز وايت، كانت إيران قد استخدمت في الماضي احتجازها لمواطنين غربيين أو مزدوجي الجنسية كورقة ضغط في مفاوضات.



ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية شبه الرسمية التي يعتقد أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني الخبر، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.



كما نقلت الوكالة عن قاسمي قوله "اعتقل مواطن أميركي في مدينة مشهد منذ بعض الوقت، وأبلغت الإدارة الأميركية بقضيته في الأيام الأولى".



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن والدة وايت قولها إنها علمت منذ ثلاثة أسابيع أن ابنها على قيد الحياة وإنه محتجز في سجن إيراني.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إنها لم تستطع الوصول لأفراد أسرة وايت.

وصرحت وزارة الخارجية أنها على علم بأنباء اعتقال مواطن أميركي، لكنها غير قادرة على التعقيب على ذلك.

وقد أخبرت والدة وايت نيويورك تايمز أن نجلها البالغ من العمر 46 عاما توجه إلى إيران للقاء صديقته وحجز رحلة طيران يوم 27 يوليو/ تموز للعودة إلى سان دييغو على متن خطوط الطيران الإماراتية.

وقدمت بلاغا لوزارة الخارجية بأنه مفقود بعد أن علمت أنه لم يستقل الطائرة.

وأضافت أنه يخضع للعلاج بسبب ورم في العنق كما يعاني من الربو.