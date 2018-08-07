مسؤول إيراني: طلبنا من الحوثيين ضرب الناقلتين السعوديتين

أقر مسؤول بالحرس الثوري الإيراني دعم طهران للمتمردين في اليمن، وذلك رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر.

وقال اللواء ناصر شعباني القائد في الحرس الثوري في حديثه مع وكالة فارس "قلنا لليمنيين أطلقوا النار على ناقلتي البترول السعوديتين، وقد فعلوا ذلك".

وأشار شعباني إلى أن الجهاز ينوب عن الجمهورية الإسلامية في تقديم الدعم وتوجيه الحوثيين في اليمن.

لكن سرعان ما حذفت فارس، المقربة من الحرس الثوري، هذا المقطع من الحوار المنشور على الموقع، بينما استطاعت النسخة الفارسية من موقع "صوت أميركا" التقاط صورة للجزء المحذوف.

وكانت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين، في تموز/يوليو الماضي، ما دفع الرياض إلى تعليق نقل شاحنات النفط من خلال مضيق باب المندب مؤقتا.

كما نقل موقع "اعتماد أونلاين" عن شعباني تصريحات قال فيها "إن المجموعات المسلحة مثل حزب الله بلبنان والحوثيين باليمن يمثلون الامتداد الإيراني في المنطقة".