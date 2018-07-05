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حملة ضد إيران بعد قطعها الكهرباء عن العراق

رجل يصلح عطبا في خط إمداد كهربائي في العراق

دعت وزارة الكهرباء العراقية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك بعدما أوقفت إيران خطوط الإمداد المزودة لعدة مدن عراقية بالكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان مقتصب إن قطع إيران للشبكة تسبب في عجز بلغت قدرته 1000 ميغاواط ما أثر سلبا على إمداد عدة مدن جنوبية مثل البصرة والناصرية والعمارة، بالكهرباء.

وأثار قطع إيران الكهرباء عن العراق ردود فعل منددة في وسائل التواصل الاجتماعي شملت دعوات إلى تمزيق صور آية الله علي خامنئي التي تكتظ بها عدة مدن متضررة من وقف التيار.

ودعا هذا المغرد إلى تمزيق صور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في البصرة وميسان:

وفي تغريدة قال سيد علي الموسوي إن استياء مواطني الجنوب من إيران يتنامى بسبب ممارساتها في العراق:

وقال آخر إن الحكومة العراقية أثبتت، بعد قطع الكهرباء، تبعيتها لإيران:

وأعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على البياتي عن قلقه الشديد من تداعيات قطع الكهرباء على المواطنين، خاصة أن العراق يشهد هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وقال البياتي لموقع الحرة "أعتقد أن تراكم الديون على الجانب العراقي هو السبب. نطالب السلطات العراقية بتسوية المشكلة واستئناف التيار الكهربائي للمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن إيران نفسها تعاني من مشكلة نقص في الإمداد الكهربائي وأعلنت السلطات في طهران تدابير لمواجهة المشكلة من بينها تعديل ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقنين التيار عبر الأحياء، حسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء (إرنا).

وفيما يتزايد انقطاع التيار العشوائي منذ أيام في العاصمة الإيرانية، ذكرت وكالة فارس أن الشركة العامة تنوي تقنين التغذية وفق برنامج واضح، ليس فقط في طهران، بل أيضا في أماكن أخرى من البلاد.

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