مسؤول إيراني: سنقطع المياه المتجهة إلى العراق

قال مسؤول إيراني الثلاثاء إن بلاده ستقطع المياه الجارية باتجاه الأراضي العراقية والمقدرة بنحو سبعة مليارات متر مكعب.

وأوضح علي مراد أكبري معاون وزير الزراعة الإيراني، أنه سيتم تخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه.

وأضاف أكبري لوكالة تسنيم الإيرانية، أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان.

يذكر أن النسخة الفارسية من وكالة تسنيم الإيرانية قد حذفت تصريحات مساعد الوزير بعد ساعات من تداولها عبر الإعلام العربي، كما حذفت وكالة إرنا الرسمية الخبر أيضا من على موقعها.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان قالت في وقت سابق إن إيران قد غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسين لمياه الإقليم والعراق ككل.

ومن شأن قطع هذا الكم من المياه عن العراق أن يفاقم مشكلة نقص المياه التي يعاني منها عدد من المحافظات العراقية خاصة البصرة.