إيران تقمع الدراويش... 'الحملة الأكبر في عقد'

أصدر القضاء الإيراني أحكاما بالسجن وعقوبات أخرى في حق 208 من طائفة الدراويش الكنابديين الدينية.

وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت أكثر من 300 من أفراد هذه الجماعة في سجني فشافوية وقرتشك السيئي الصيت بعد تظاهرات أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في طهران.

وأصدرت المحاكم أحكاما منها عقوبات بالسجن تتراوح بين أربعة أشهر و26 سنة، والجلد، والنفي الداخلي، وحظر السفر، وحظر العضوية في المنظمات الاجتماعية والسياسية، بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش".

وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "هذه المحاكمات الجائرة لأكثر من 200 من الدراويش هي إحدى أكبر الحملات القمعية ضد أقلية دينية في إيران منذ عقد من الزمن".