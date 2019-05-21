'هجوم النحل'.. خطة إيران ضد حاملات الطائرات

ونشر موقع "بصيرت" الإيراني تقريرا عن استراتيجية الحرس الثوري الإيراني في مواجهة حاملات الطائرات الأميركية في منطقة الخليج.

مع إرسال الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى منطقة الخليج برفقةأربع قاصفات من طراز B-52، بدأت مواقع ناطقة بالفارسية في ترديد مصطلح "هجوم النحل".

وتعتمد هذه الاستراتيجية التي أشار إليها خبراء أميركيون سابقا، على تكتيك الحرب غير المتكافئة التي ستتبناها إيران أمام الولايات المتحدة.

والحرب غير المتكافئة، تعني استخدام تكتيكات وأساليب عسكرية غير معتادة من أجل تعويض العجز العسكري أمام قوة عسكرية نظامية تقليدية مثل الولايات المتحدة.

وتعتمد إيران على هذا التكتيك بحريا من خلال توظيف أسراب القوارب السريعة صغيرة الحجم من طراز "بليد رانر"، بالإضافة إلى الغواصات الصغيرة والصواريخ المثبتة على السواحل والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا الأربعاء الماضي، ذكر أن المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى إرسال الولايات المتحدة حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، هي صور لقوارب إيرانية صغيرة الحجم مجهزة بصواريخ.

وبحسب التقرير فقد تنامى الخوف لدى الأجهزة الأمنية الأميركية، من قيام طهران باستهداف السفن الأميركية الموجودة في مياه الخليج.

وأعلنت إيران عام 2010، قدرتها على تصنيع نماذج من قوارب "بليد رانر" محليا، والتي يعتبرها البعض أسرع قوارب في العالم.