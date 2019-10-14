إيران تنشر صورا لناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة السعودية

نشرت إيران، الاثنين، صورا قالت إنها لناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل السعودية الأسبوع الماضي.

وتظهر الصور، التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية ويعود تاريخها إلى الأحد، ثقبين في الجانب اليمين من السفينة فوق سطح الماء.

وتقول طهران إن الناقلة "سابيتي" التي كانت ترفع العلم الإيراني تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر الجمعة.

وهذه أول سفينة إيرانية يتم استهدافها منذ سلسلة هجمات طالت سفنا في الخليج واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتسبب الهجوم بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

وأفادت إيران أن الهجوم "الجبان" على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد.

لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.

وعقب الحادث سلسلة هجمات غامضة في مايو ويونيو استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرّضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات.

واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.