برسالة بعثتها إلى واشنطن.. إيران تنفي أي دور لها في هجوم أرامكو

بعثت طهران برسالة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة نفت فيها أي دور لها في الهجمات التي طالت منشأتي نفط في السعودية السبت، وحذرت من أي تحرك ضدها، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن المذكرة الرسمية التي أُرسلت الاثنين عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران، "شددت على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين" الاتهامات الأميركية لها في هذا الصدد.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الأربعاء أن طهران قالت في رسالة رسمية إلى واشنطن إن ردها على أي هجوم عسكري ”لن يقتصر على مصدره“.

وقالت الوكالة "أكدت إيران في رسالة رسمية إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية أنها ليست مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين وحذرت من أن أي تحرك من جانب أمريكا ضد إيران سيلقى ردا فوريا".

ونقلت صحيفة إيرانية عن علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إن إيران تريد الحد من التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم على موقعين نفطيين بالسعودية، لكنه أضاف أن أي اعتداء سيلقى ردا ساحقا.

ونقلت صحيفة اعتماد اليومية عن شمخاني أن "سياسة إيران الاستراتيجية هي خفض التوتر... من خلال الحوار لكن البلد مستعد تماما لمفاجأة المعتدين برد ساحق وشامل على أي أعمال آثمة".

وكانت السعودية قد قالت إنها ستظهر الأربعاء دليلا يربط إيران بالهجوم على منشأتيها النفطيتين والذي تعتقد واشنطن أنه نبع من إيران. وتنفي إيران أي دور لها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها "مستعدة" لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.

وقال ترامب على تويتر "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة“.