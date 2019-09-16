إيران تنفي التورط في هجمات السعودية

ذكر التلفزيون الرسمي أن إيران رفضت الاثنين الاتهامات بأن لها دورا في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وقالت إنها "غير مقبولة" و"بلا أساس"، وذلك بعد أن قال مسؤول أميركي كبير إن الجمهورية الإسلامية تقف وراء تلك الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "نستنكر هذه الاتهامات ونعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق".

وكان مسؤول أميركي كبير قد أبلغ الصحفيين الأحد بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت المسؤولية عنها.