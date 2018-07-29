Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
حريات وحقوق إنسان

إيران تنفي رفع الإقامة الجبرية عن قادة 'الحركة الخضراء'

القياديان الإيرانيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي - أرشيف

نفى رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني التقارير التي تحدثت عن عزم طهران رفع الإقامة الجبرية عن قادة مظاهرات "الحركة الخضراء"، حسبما ذكرت إذاعة فاردا الأحد.

وكان حسين كروبي نجل المسؤول الإصلاحي مهدي كروبي قد قال إن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وافق الأحد على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ سبع سنوات لقيادتهما حركة احتجاج عام 2009.

وكان موسوى وكروبي مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009.

وبعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.

ووضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011 من دون توجيه أي تهم إليهما.

Back to top
XS
SM
MD
LG