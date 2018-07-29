إيران تنفي رفع الإقامة الجبرية عن قادة 'الحركة الخضراء'

نفى رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني التقارير التي تحدثت عن عزم طهران رفع الإقامة الجبرية عن قادة مظاهرات "الحركة الخضراء"، حسبما ذكرت إذاعة فاردا الأحد.

وكان حسين كروبي نجل المسؤول الإصلاحي مهدي كروبي قد قال إن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وافق الأحد على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ سبع سنوات لقيادتهما حركة احتجاج عام 2009.

وكان موسوى وكروبي مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009.

وبعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.

ووضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011 من دون توجيه أي تهم إليهما.