إيران تواجه نزيف العملة بمحافظ جديد للبنك المركزي

قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الأربعاء إن الرئيس حسن روحاني عين عبد الناصر هماتي محافظا للمصرف المركزي بدلا من ولي الله سيف الذي كان يتولى هذا المنصب منذ 2013.

وقال روحاني، حسبما نقلت عنه الوكالة، إن الخطوة تهدف إلى إجراء "إصلاحات في القطاع المصرفي والسياسات المالية وتحسين العلاقات المصرفية مع العالم".

وتولى هماتي قيادة شركة التأمين المركزية في إيران، وعمل في مجال الخدمات المصرفية.

وجاء تعيين هماتي مع تدني سعر العملة الإيرانية، وقد شهدت العديد من المدن الإيرانية احتجاجات منذ نهاية العام الماضي، بعد أن تراجع الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، متسببا في خسارة العملة المحلية نصف قيمتها أمام الدولار خلال ستة أشهر.



وكان الريال الإيراني يتراجع بثبات لسنوات، لكن الانخفاض تسارع في الأشهر الأخيرة بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، والإعلان عن فرض المزيد من العقوبات.



وواجه ولي الله سيف اتهامات بأن سياساته مسؤولة أيضا عن تراجع الريال.