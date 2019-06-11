إيران توافق على الإفراج عن مواطن لبناني

وافق القضاء الإيراني على إفراج مشروط عن لبناني حُكم بالسجن 10 سنوات عام 2016 لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وفق ما قالت وكالة أنباء إيرانية الثلاثاء.

ونقلت "ميزان أونلاين" عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أن "المحكمة ذات الصلة وافقت على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيسلم إلى السلطات اللبنانية".

وتابع أنه "وفقا للقانون، إذا أتم الذين حوكموا بما يصل إلى 10 سنوات سجنا، ثلث المدة على الأقل، وأظهروا حسن سلوك" يمكن الإفراج عنهم بشكل مشروط.

وأشار إسماعيلي إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب "بكتاب" الإفراج عن زكا.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث أن "العملية قضائية بالمطلق ولا يوجد أي موقف سياسي فيها".

وكان نزار زكا (51 عاما) اعتقل في أيلول/سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران، وكان في ذلك الوقت مقيما في الولايات المتحدة. وحكم عليه في تموز/يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن.

وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه "علاقات عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأميركية".

وفي أيلول/سبتمبر العام 2017، أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن 10 أعوام بحق زكا بالإضافة إلى مواطن أميركي ومواطنين إيرانيين أميركيين بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.

وتشكك منظمات دولية في نزاهة القضاء الإيراني، حيث تعتقل تعمد السلطات الإيرانية على اعتقال مواطنين أجانب وإيرانيين يحملون جنسيات أجنبية بتهم تتعلق بالتجسس من دون وجود أدلة واضحة.

ويتعرض المعتقلون لسوء معاملة في السجون الإيرانية سيئة السمعة.